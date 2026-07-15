鉅亨速報

盤後速報 - 允強(2034)次交易(16)日除息1元，參考價19.75元

鉅亨網新聞中心

允強(2034-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為19.75元，相較今日收盤價20.75元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.82%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 20.75 1.0 4.82% 0.0
2025/07/15 21.3 1.0 4.69% 0.0
2024/07/26 25.3 1.0 3.95% 0.0
2023/07/20 29.05 1.49591 5.15% 0.0
2022/07/19 27.4 1.4976 5.47% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
允強20.75+1.22%

鉅亨贏指標

了解更多

#均線指標上攻

中弱短強
允強

80.77%

勝率

#帶量突破均線糾結

中弱短強
允強

80.77%

勝率

#極短線強勢

中弱短強
允強

80.77%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty