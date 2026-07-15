盤後速報 - 允強(2034)次交易(16)日除息1元，參考價19.75元
鉅亨網新聞中心
允強(2034-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為19.75元，相較今日收盤價20.75元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.82%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|20.75
|1.0
|4.82%
|0.0
|2025/07/15
|21.3
|1.0
|4.69%
|0.0
|2024/07/26
|25.3
|1.0
|3.95%
|0.0
|2023/07/20
|29.05
|1.49591
|5.15%
|0.0
|2022/07/19
|27.4
|1.4976
|5.47%
|0.0
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