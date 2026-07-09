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盤後速報 - 允強(2034)下週(7月16日)除息1元，預估參考價19.55元

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允強(2034-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月9日)收盤價20.55元計算，預估參考價為19.55元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

允強(2034-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為不銹鋼捲(板)裁切及買賣。不銹鋼焊接鋼管之製造加工及買賣。不銹鋼角鋼,扁鐵及槽鐵等之製造加工及買賣。近5日股價上漲2%，集中市場加權指數下跌2.73%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 20.55 1.0 4.87% 0.0
2025/07/15 21.3 1.0 4.69% 0.0
2024/07/26 25.3 1.0 3.95% 0.0
2023/07/20 29.05 1.49591 5.15% 0.0
2022/07/19 27.4 1.4976 5.47% 0.0

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