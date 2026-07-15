盤後速報 - 南紡(1440)次交易(16)日除息0.3元，參考價13.15元
鉅亨網新聞中心
南紡(1440-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為13.15元，相較今日收盤價13.45元，息值合計為0.3元，股息殖利率2.23%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|13.45
|0.3
|2.23%
|0.0
|2025/07/16
|13.15
|0.3
|2.28%
|0.0
|2024/08/13
|16.3
|0.35
|2.15%
|0.0
|2023/07/13
|16.0
|0.35
|2.19%
|0.0
|2022/07/14
|17.85
|0.8
|4.48%
|0.0
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