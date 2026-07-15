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盤後速報 - 南紡(1440)次交易(16)日除息0.3元，參考價13.15元

鉅亨網新聞中心

南紡(1440-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

首日參考價為13.15元，相較今日收盤價13.45元，息值合計為0.3元，股息殖利率2.23%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 13.45 0.3 2.23% 0.0
2025/07/16 13.15 0.3 2.28% 0.0
2024/08/13 16.3 0.35 2.15% 0.0
2023/07/13 16.0 0.35 2.19% 0.0
2022/07/14 17.85 0.8 4.48% 0.0


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