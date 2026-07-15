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盤後速報 - 聯邦台精彩50(009804)次交易(16)日除息1.53元，參考價22.24元

鉅亨網新聞中心

聯邦台精彩50(009804-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.53元。

首日參考價為22.24元，相較今日收盤價23.77元，息值合計為1.53元，股息殖利率6.44%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 23.77 1.53 6.44% 0.0
2026/04/20 18.92 0.876 4.63% 0.0
2025/07/16 12.03 0.38 3.16% 0.0


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