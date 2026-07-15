盤後速報 - 聯邦台精彩50(009804)次交易(16)日除息1.53元，參考價22.24元
鉅亨網新聞中心
聯邦台精彩50(009804-TW)次交易(16)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.53元。
首日參考價為22.24元，相較今日收盤價23.77元，息值合計為1.53元，股息殖利率6.44%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|23.77
|1.53
|6.44%
|0.0
|2026/04/20
|18.92
|0.876
|4.63%
|0.0
|2025/07/16
|12.03
|0.38
|3.16%
|0.0
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