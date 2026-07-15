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健策(3653-TW)下週(7月22日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利21.72元。
以今日(7月15日)收盤價3280.00元計算，預估參考價為3258.28元，息值合計為21.72元，股息殖利率0.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月15日)收盤價做計算，僅提供參考）
健策(3653-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種機械及零件、精密模具之製造加工買賣。各種精密沖件產品及精密塑膠崁入射出之製造與販賣。金屬零件表面處理加工及機械加工自動車床及CNC車床加工。近5日股價下跌3.91%，集中市場加權指數下跌1.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/22
|3280.00
|21.72071
|0.66%
|0.0
|2025/07/17
|1485.0
|14.5
|0.98%
|0.0
|2024/07/10
|1275.0
|9.85473
|0.77%
|0.0
|2023/08/23
|594.0
|11.66036
|1.96%
|0.0
|2022/09/01
|400.0
|0.0
|0.0%
|0.9996
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