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盤中速報 - 虹揚-KY(6573)大跌7.52%，報22.15元

鉅亨網新聞中心

虹揚-KY(6573-TW)15日10:09股價下跌1.8元，報22.15元，跌幅7.52%，成交628張。

虹揚-KY(6573-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為設計、研發、製造、銷售半導體整流功率分離式元件。

近5日股價下跌4.39%，集中市場加權指數下跌1.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+80 張
  • 外資買賣超：+87 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-7 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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