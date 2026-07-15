盤中速報 - 虹揚-KY(6573)大跌7.52%，報22.15元
鉅亨網新聞中心
虹揚-KY(6573-TW)15日10:09股價下跌1.8元，報22.15元，跌幅7.52%，成交628張。
虹揚-KY(6573-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為設計、研發、製造、銷售半導體整流功率分離式元件。
近5日股價下跌4.39%，集中市場加權指數下跌1.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+80 張
- 外資買賣超：+87 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-7 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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