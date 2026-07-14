鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估下修至12.64元，預估目標價為246.80元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.96元下修至12.64元，其中最高估值17.74元，最低估值10.92元，預估目標價為246.80元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|17.74(17.74)
|19.91
|17.69
|15.13
|最低值
|10.92(10.92)
|10.11
|6.8
|7.92
|平均值
|12.89(12.98)
|13.68
|12.58
|11.14
|中位數
|12.64(12.96)
|13.92
|12.8
|10.81
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|198.92億
|214.32億
|197.21億
|146.24億
|最低值
|145.09億
|145.57億
|108.95億
|91.01億
|平均值
|163.86億
|171.54億
|153.83億
|123.74億
|中位數
|163.61億
|170.16億
|151.33億
|133.96億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.23
|1.53
|3.97
|3.79
|8.89
|營業收入
|38.24億
|57.41億
|66.27億
|82.86億
|119.08億
詳細資訊請看美股內頁：
阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估下修至13.31元，預估目標價為253.61元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SpaceX(SPCX-US)EPS預估上修至-0.24元，預估目標價為225.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至2.2元，預估目標價為51.42元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估下修至9.64元，預估目標價為106.79元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇