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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)EPS預估下修至12.64元，預估目標價為246.80元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)做出2026年EPS預估：中位數由12.96元下修至12.64元，其中最高估值17.74元，最低估值10.92元，預估目標價為246.80元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值17.74(17.74)19.9117.6915.13
最低值10.92(10.92)10.116.87.92
平均值12.89(12.98)13.6812.5811.14
中位數12.64(12.96)13.9212.810.81

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值198.92億214.32億197.21億146.24億
最低值145.09億145.57億108.95億91.01億
平均值163.86億171.54億153.83億123.74億
中位數163.61億170.16億151.33億133.96億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.231.533.973.798.89
營業收入38.24億57.41億66.27億82.86億119.08億

詳細資訊請看美股內頁：
阿哥尼可老鷹礦場(AEM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAEM

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