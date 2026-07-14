永達保經打造「滿貫VIP主題包廂」 跨界結盟共創保險與運動經濟雙贏

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-14 20:00

隨著高資產族群對於服務的需求從「商品導向」轉向「客製化與獨特性」，永達保經精準洞察市場趨勢，將傳統風險保障理念與實體運動經濟深度融合。隆重推出的「永達滿貫 VIP 主題包廂」年度計畫，2026 年高達 30 場的專屬觀賽款待，不僅是保經業界規模最大、規格最高的跨界行銷專案，更是永達保經在 VIP 客戶關係管理 (CRM) 上的里程碑。

永達保經總經理陳慶鴻(坐右二)與現場貴賓對於包廂在細節上的用心、尊榮的隱密性，皆給予高度讚賞。(圖/永達保經)

永達保經總經理陳慶鴻表示，高資產客戶經營的核心在於創造「無法被複製的價值與記憶」，保險守護的是財富與家庭，而運動帶來的則是健康與活力。永達今年大手筆打造「永達滿貫 VIP 主題包廂」，並規劃全年 30 場活動、預計邀請超過 360 位各界貴賓親臨，就是希望打破傳統辦公室洽談的框架。

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陳慶鴻強調，「透過這座充滿能量的跨界平台，我們不僅提供尊榮的休閒體驗，更讓貴賓在輕鬆、有溫度的氛圍中進行交流。這代表著永達保經已將客戶服務提升到全新高度，揮出一支兼具品牌高度與市場黏著度的行銷滿貫全壘打。」

2026 年 30 場「永達滿貫 VIP 主題包廂」預計款待的 360 多位貴賓，涵蓋了企業高層、高資產核心客戶及績優業務代表。在「永達滿貫 VIP 主題包廂」內，受邀貴賓享有高規格的專屬進場通道與管家服務，徹底免除頂級客群對於球場人潮與動線的疑慮。

包廂內部裝潢雅致，備有頂級冷暖空調、無時差賽事轉播及精緻美饌；當步出包廂陽台，貴賓更能以鳥瞰全場的「神之視角」，近距離感受全場排山倒海的震撼加油張力。這種兼具室內私密洽談舒適度、室外熱血應援震撼力的設計，成功為高端客戶創造出絕無僅有的雙重沉浸式體驗。這項行銷創舉，無疑為台灣金融保險業在品牌年輕化、跨界行銷以及體驗經營上，樹立了全新的產業標竿。