盤後速報 - 光聖(6442)次交易(15)日除息11.26元，參考價1303.74元
鉅亨網新聞中心
光聖(6442-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.26元。
首日參考價為1303.74元，相較今日收盤價1315.00元，息值合計為11.26元，股息殖利率0.86%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|1315.00
|11.25867
|0.86%
|0.0
|2025/07/17
|452.0
|8.62269
|1.91%
|0.0
|2024/07/25
|433.5
|2.1
|0.48%
|0.0
|2023/07/19
|77.6
|2.1
|2.71%
|0.0
|2022/07/27
|45.9
|1.2
|2.61%
|0.0
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