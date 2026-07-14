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盤後速報 - 光聖(6442)次交易(15)日除息11.26元，參考價1303.74元

鉅亨網新聞中心

光聖(6442-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.26元。

首日參考價為1303.74元，相較今日收盤價1315.00元，息值合計為11.26元，股息殖利率0.86%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 1315.00 11.25867 0.86% 0.0
2025/07/17 452.0 8.62269 1.91% 0.0
2024/07/25 433.5 2.1 0.48% 0.0
2023/07/19 77.6 2.1 2.71% 0.0
2022/07/27 45.9 1.2 2.61% 0.0


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