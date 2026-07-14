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盤後速報 - 台新AI優息動能(00962)次交易(15)日除息0.08元，參考價14.41元

鉅亨網新聞中心

台新AI優息動能(00962-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.08元。

首日參考價為14.41元，相較今日收盤價14.49元，息值合計為0.08元，股息殖利率0.55%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 14.49 0.08 0.55% 0.0
2026/06/15 14.67 0.08 0.55% 0.0
2026/05/18 13.41 0.05 0.37% 0.0
2026/04/17 11.94 0.05 0.42% 0.0
2025/12/15 10.82 0.025 0.23% 0.0


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