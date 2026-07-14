盤後速報 - 台新AI優息動能(00962)次交易(15)日除息0.08元，參考價14.41元
鉅亨網新聞中心
台新AI優息動能(00962-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.08元。
首日參考價為14.41元，相較今日收盤價14.49元，息值合計為0.08元，股息殖利率0.55%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|14.49
|0.08
|0.55%
|0.0
|2026/06/15
|14.67
|0.08
|0.55%
|0.0
|2026/05/18
|13.41
|0.05
|0.37%
|0.0
|2026/04/17
|11.94
|0.05
|0.42%
|0.0
|2025/12/15
|10.82
|0.025
|0.23%
|0.0
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