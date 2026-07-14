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盤中速報 - 台星科(3265)大跌7.44%，報155.5元

鉅亨網新聞中心

台星科(3265-TW)14日10:36股價下跌12.5元，報155.5元，跌幅7.44%，成交826張。

台星科(3265-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路,IC 及其測試機組之研發及測試。資訊軟體服務業。電子零組件製造業。

近5日股價下跌12.73%，櫃買市場加權指數下跌4.52%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2,284 張
  • 外資買賣超：-2,135 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-149 張
  • 融資增減：+567 張
  • 融券增減：+11 張

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