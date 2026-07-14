盤中速報 - 台星科(3265)大跌7.44%，報155.5元
鉅亨網新聞中心
台星科(3265-TW)14日10:36股價下跌12.5元，報155.5元，跌幅7.44%，成交826張。
台星科(3265-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為積體電路,IC 及其測試機組之研發及測試。資訊軟體服務業。電子零組件製造業。
近5日股價下跌12.73%，櫃買市場加權指數下跌4.52%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,284 張
- 外資買賣超：-2,135 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-149 張
- 融資增減：+567 張
- 融券增減：+11 張
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