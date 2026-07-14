盤中速報 - 世芯-KY(3661)大跌7.01%，報3845元
鉅亨網新聞中心
世芯-KY(3661-TW)14日09:05股價下跌290元，報3845.0元，跌幅7.01%，成交466張。
世芯-KY(3661-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為專業特殊應用積體電路(Application Specific IC, ASIC)。系統單晶片(System-on-Chip; SoC)設計及製造生產。
近5日股價下跌1.9%，集中市場加權指數下跌2.53%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-911 張
- 外資買賣超：-805 張
- 投信買賣超：+71 張
- 自營商買賣超：-177 張
- 融資增減：+116 張
- 融券增減：-18 張
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