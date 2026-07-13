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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.11%，報305美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間13日21:36股價下跌16.44美元，報305.00美元，跌幅5.11%，成交量47,498（股），盤中最高價311.79美元、最低價305.00美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+4.51%
  • 近 1 月：-0.75%
  • 近 3 月：+25.01%
  • 近 6 月：+68.27%
  • 今年以來：+103.62%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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NASDAQ26050.01-0.88%
費城半導體12501.27-3.59%
Onto Innovation Inc.305.555-4.94%

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