盤後速報 - 勝品(6556)次交易(14)日除息3.5元，參考價65.8元
鉅亨網新聞中心
勝品(6556-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
首日參考價為65.8元，相較今日收盤價69.30元，息值合計為3.5元，股息殖利率5.05%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|69.30
|3.5
|5.05%
|0.0
|2025/07/15
|73.1
|4.2
|5.75%
|0.0
|2024/07/11
|104.0
|3.0
|2.88%
|0.0
|2023/07/13
|111.5
|5.0
|4.48%
|0.0
|2022/07/14
|59.8
|3.2
|5.35%
|0.0
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