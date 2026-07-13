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盤後速報 - 勝品(6556)次交易(14)日除息3.5元，參考價65.8元

鉅亨網新聞中心

勝品(6556-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

首日參考價為65.8元，相較今日收盤價69.30元，息值合計為3.5元，股息殖利率5.05%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 69.30 3.5 5.05% 0.0
2025/07/15 73.1 4.2 5.75% 0.0
2024/07/11 104.0 3.0 2.88% 0.0
2023/07/13 111.5 5.0 4.48% 0.0
2022/07/14 59.8 3.2 5.35% 0.0


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