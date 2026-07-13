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盤後速報 - 玖鼎電力(4588)次交易(14)日除息3元，參考價55.7元

鉅亨網新聞中心

玖鼎電力(4588-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為55.7元，相較今日收盤價58.70元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.11%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 58.70 3.0 5.11% 0.0
2025/07/10 72.9 3.0 4.12% 0.0
2024/07/11 127.0 3.0 2.36% 0.0
2023/07/20 81.0 1.0 1.23% 0.0


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