盤後速報 - 泓格(3577)次交易(14)日除息2元，參考價130.5元
鉅亨網新聞中心
泓格(3577-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為130.5元，相較今日收盤價132.50元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.51%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|132.50
|2.0
|1.51%
|0.0
|2025/07/10
|92.8
|1.5
|1.62%
|0.0
|2024/07/11
|54.8
|1.0
|1.82%
|0.0
|2023/09/21
|82.8
|1.5
|1.81%
|1.0
|2022/09/02
|86.6
|1.5
|1.73%
|1.0
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