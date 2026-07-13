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盤後速報 - 泓格(3577)次交易(14)日除息2元，參考價130.5元

鉅亨網新聞中心

泓格(3577-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為130.5元，相較今日收盤價132.50元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.51%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 132.50 2.0 1.51% 0.0
2025/07/10 92.8 1.5 1.62% 0.0
2024/07/11 54.8 1.0 1.82% 0.0
2023/09/21 82.8 1.5 1.81% 1.0
2022/09/02 86.6 1.5 1.73% 1.0


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