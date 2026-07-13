盤後速報 - 逸昌(3567)次交易(14)日除息1元，參考價28.8元
鉅亨網新聞中心
逸昌(3567-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為28.8元，相較今日收盤價29.80元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.36%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|29.80
|1.0
|3.36%
|0.0
|2025/07/10
|27.85
|1.8
|6.46%
|0.0
|2024/07/11
|43.25
|2.7
|6.24%
|0.0
|2023/07/11
|31.75
|2.1
|6.61%
|0.0
|2022/07/27
|30.85
|2.6
|8.43%
|0.0
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