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盤後速報 - 逸昌(3567)次交易(14)日除息1元，參考價28.8元

鉅亨網新聞中心

逸昌(3567-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為28.8元，相較今日收盤價29.80元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.36%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 29.80 1.0 3.36% 0.0
2025/07/10 27.85 1.8 6.46% 0.0
2024/07/11 43.25 2.7 6.24% 0.0
2023/07/11 31.75 2.1 6.61% 0.0
2022/07/27 30.85 2.6 8.43% 0.0


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