盤後速報 - 志超(8213)下週(7月20日)除息1.14元，預估參考價33.06元
鉅亨網新聞中心
志超(8213-TW)下週(7月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.14元。
以今日(7月13日)收盤價34.20元計算，預估參考價為33.06元，息值合計為1.14元，股息殖利率3.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
志超(8213-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。F219010電子材料零售業。F401010國際貿易業。近5日股價下跌5.8%，集中市場加權指數下跌3.05%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/20
|34.20
|1.14
|3.33%
|0.0
|2025/07/31
|33.65
|1.38
|4.1%
|0.0
|2024/07/04
|39.6
|1.0
|2.53%
|0.0
|2023/06/27
|41.5
|2.5
|6.02%
|0.0
|2022/06/23
|46.35
|5.0
|10.79%
|0.0
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