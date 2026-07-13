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盤後速報 - 志超(8213)下週(7月20日)除息1.14元，預估參考價33.06元

鉅亨網新聞中心

志超(8213-TW)下週(7月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.14元。

以今日(7月13日)收盤價34.20元計算，預估參考價為33.06元，息值合計為1.14元，股息殖利率3.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

志超(8213-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。F219010電子材料零售業。F401010國際貿易業。近5日股價下跌5.8%，集中市場加權指數下跌3.05%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/20 34.20 1.14 3.33% 0.0
2025/07/31 33.65 1.38 4.1% 0.0
2024/07/04 39.6 1.0 2.53% 0.0
2023/06/27 41.5 2.5 6.02% 0.0
2022/06/23 46.35 5.0 10.79% 0.0

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