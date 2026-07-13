A股港股

盤中速報 - 深證成指下跌-602.87點至14443.7966點，跌幅4.01%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間13日02:33，深證成指下跌602.87點（或4.01%），暫報14443.80點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.53%
  • 近 1 月：+0.56%
  • 近 3 月：+5.15%
  • 近 6 月：+4.73%
  • 今年以來：+11.25%

焦點個股


微信小程式概念領跌-7.22%。其中 實益達(002137-CN) 下跌 9.98% ; 東方國信(300166-CN) 下跌 6.81% ; 吳通控股(300292-CN) 下跌 6.47% 。

矽能源概念領跌-7.01%。其中 東嶽矽材(300821-CN) 下跌 17.88% ; 矽寶科技(300019-CN) 下跌 14.12% ; 多氟多(002407-CN) 下跌 10% 。


文章標籤

陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指微信小程式矽能源

相關行情

台股首頁我要存股
實益達10.82-9.98%
東方國信15.11-5.56%
吳通控股4.22-5.80%
東嶽矽材22.68-15.9%
矽寶科技17.57-12.6%
多氟多36.99-10.0%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty