盤中速報 - 深證成指下跌-602.87點至14443.7966點，跌幅4.01%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間13日02:33，深證成指下跌602.87點（或4.01%），暫報14443.80點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.53%
- 近 1 月：+0.56%
- 近 3 月：+5.15%
- 近 6 月：+4.73%
- 今年以來：+11.25%
焦點個股
微信小程式概念領跌-7.22%。其中 實益達(002137-CN) 下跌 9.98% ; 東方國信(300166-CN) 下跌 6.81% ; 吳通控股(300292-CN) 下跌 6.47% 。
矽能源概念領跌-7.01%。其中 東嶽矽材(300821-CN) 下跌 17.88% ; 矽寶科技(300019-CN) 下跌 14.12% ; 多氟多(002407-CN) 下跌 10% 。
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