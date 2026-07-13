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盤中速報 - 生技醫療股價指數類股表現疲軟，跌幅2.2%，總成交額14.57億

鉅亨網新聞中心

台股今日生技醫療業類股表現疲軟，13日12:19相關指數下跌2.2%，總成交額14.57億元，大盤占比0.86%。

該產業上漲家數21、下跌家數62、平盤家數8。領跌個股漢達(6620-TW)13日12:16股價下跌8.2元，報91.3元，跌幅8.24%。

生技醫療股價指數近5日上漲0.34%，櫃買市場加權指數下跌4.58%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 生技醫療股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.34% -4.58%
近一月 +6.14% +1.26%
近三月 -0.58% +21.6%
近六月 -9.58% +48.3%

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