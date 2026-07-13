盤中速報 - 生技醫療股價指數類股表現疲軟，跌幅2.2%，總成交額14.57億
鉅亨網新聞中心
台股今日生技醫療業類股表現疲軟，13日12:19相關指數下跌2.2%，總成交額14.57億元，大盤占比0.86%。
該產業上漲家數21、下跌家數62、平盤家數8。領跌個股漢達(6620-TW)13日12:16股價下跌8.2元，報91.3元，跌幅8.24%。
生技醫療股價指數近5日上漲0.34%，櫃買市場加權指數下跌4.58%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|生技醫療股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.34%
|-4.58%
|近一月
|+6.14%
|+1.26%
|近三月
|-0.58%
|+21.6%
|近六月
|-9.58%
|+48.3%
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