盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅2.22%，總成交額75.86億
鉅亨網新聞中心
台股今日通信網路業類股表現疲軟，13日12:04相關指數下跌2.22%，總成交額75.86億元，大盤占比4.47%。
該產業上漲家數5、下跌家數36、平盤家數3。領跌個股安瑞-KY(3664-TW)13日11:32股價下跌0.68元，報7.32元，跌幅8.5%。
通信網路類指數近5日下跌4.15%，櫃買市場加權指數下跌4.58%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-4.15%
|-4.58%
|近一月
|-11.96%
|+1.26%
|近三月
|-16.67%
|+21.6%
|近六月
|+60.14%
|+48.3%
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