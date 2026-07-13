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盤中速報 - 通信網路類指數類股表現疲軟，跌幅2.22%，總成交額75.86億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現疲軟，13日12:04相關指數下跌2.22%，總成交額75.86億元，大盤占比4.47%。

該產業上漲家數5、下跌家數36、平盤家數3。領跌個股安瑞-KY(3664-TW)13日11:32股價下跌0.68元，報7.32元，跌幅8.5%。

通信網路類指數近5日下跌4.15%，櫃買市場加權指數下跌4.58%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -4.15% -4.58%
近一月 -11.96% +1.26%
近三月 -16.67% +21.6%
近六月 +60.14% +48.3%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數45674.47+0.71%
安瑞-KY7.32-8.50%

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