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盤中速報 - 費城半導體大跌1.39%，報12779.22點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間10日09:30，費城半導體下跌180.79點（或1.39%），暫報12779.22點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.64%
  • 近 1 月：+2.39%
  • 近 3 月：+49.14%
  • 近 6 月：+69.66%
  • 今年以來：+82.97%

焦點個股


費城半導體成分股以英特爾(INTC-US)領跌。英特爾(INTC-US)下跌3.23%；美光科技(MU-US)下跌3.07%；科林研發(LRCX-US)下跌2.97%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌2.84%；英特格(ENTG-US)下跌2.8%。


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費城半導體12798.59-1.25%
英特爾108.1-3.95%
美光科技972.31-1.95%
科林研發345.81-2.08%
Onto Innovation Inc.314.855-0.68%
英特格143.725-1.63%

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