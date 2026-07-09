鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telus Corp.(TU-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為13.41元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Telus Corp.(TU-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.65元下修至0.64元，其中最高估值0.79元，最低估值0.58元，預估目標價為13.41元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.79(0.79)
|0.85
|0.88
|最低值
|0.58(0.58)
|0.56
|0.67
|平均值
|0.65(0.66)
|0.7
|0.79
|中位數
|0.64(0.65)
|0.69
|0.81
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|153.23億
|157.07億
|161.77億
|最低值
|144.75億
|148.00億
|151.66億
|平均值
|148.07億
|151.62億
|156.26億
|中位數
|147.54億
|150.92億
|156.89億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.98
|0.89
|0.43
|0.49
|0.52
|營業收入
|134.30億
|140.51億
|148.22億
|147.00億
|145.61億
詳細資訊請看美股內頁：
Telus Corp.(TU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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