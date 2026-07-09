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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telus Corp.(TU-US)EPS預估下修至0.64元，預估目標價為13.41元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Telus Corp.(TU-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.65元下修至0.64元，其中最高估值0.79元，最低估值0.58元，預估目標價為13.41元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.79(0.79)0.850.88
最低值0.58(0.58)0.560.67
平均值0.65(0.66)0.70.79
中位數0.64(0.65)0.690.81

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值153.23億157.07億161.77億
最低值144.75億148.00億151.66億
平均值148.07億151.62億156.26億
中位數147.54億150.92億156.89億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.980.890.430.490.52
營業收入134.30億140.51億148.22億147.00億145.61億

詳細資訊請看美股內頁：
Telus Corp.(TU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTU

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