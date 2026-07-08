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盤後速報 - 鼎炫-KY(8499)次交易(9)日除息8元，參考價298.5元

鉅亨網新聞中心

鼎炫-KY(8499-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。

首日參考價為298.5元，相較今日收盤價306.50元，息值合計為8.0元，股息殖利率2.61%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 306.50 8.0 2.61% 0.0
2025/07/11 227.0 8.06219 3.55% 0.0
2024/07/04 124.5 4.0 3.21% 0.0
2023/07/19 102.5 2.0 1.95% 0.0
2022/11/08 109.0 7.9997 7.34% 0.0


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鼎炫-KY306.5+2.51%

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