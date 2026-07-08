盤後速報 - 鼎炫-KY(8499)次交易(9)日除息8元，參考價298.5元
鉅亨網新聞中心
鼎炫-KY(8499-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。
首日參考價為298.5元，相較今日收盤價306.50元，息值合計為8.0元，股息殖利率2.61%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|306.50
|8.0
|2.61%
|0.0
|2025/07/11
|227.0
|8.06219
|3.55%
|0.0
|2024/07/04
|124.5
|4.0
|3.21%
|0.0
|2023/07/19
|102.5
|2.0
|1.95%
|0.0
|2022/11/08
|109.0
|7.9997
|7.34%
|0.0
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