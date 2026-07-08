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盤後速報 - 帝寶(6605)次交易(9)日除息6.5元，參考價127.5元

鉅亨網新聞中心

帝寶(6605-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.5元。

首日參考價為127.5元，相較今日收盤價134.00元，息值合計為6.5元，股息殖利率4.85%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 134.00 6.5 4.85% 0.0
2025/07/10 193.0 9.0 4.66% 0.0
2024/07/12 252.5 6.5 2.57% 0.0
2023/07/12 121.0 5.0 4.13% 0.0
2022/07/11 75.9 3.0 3.95% 0.0


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