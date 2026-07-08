盤後速報 - 帝寶(6605)次交易(9)日除息6.5元，參考價127.5元
鉅亨網新聞中心
帝寶(6605-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6.5元。
首日參考價為127.5元，相較今日收盤價134.00元，息值合計為6.5元，股息殖利率4.85%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|134.00
|6.5
|4.85%
|0.0
|2025/07/10
|193.0
|9.0
|4.66%
|0.0
|2024/07/12
|252.5
|6.5
|2.57%
|0.0
|2023/07/12
|121.0
|5.0
|4.13%
|0.0
|2022/07/11
|75.9
|3.0
|3.95%
|0.0
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