盤後速報 - 憶聲(3024)次交易(9)日除息0.22元，參考價12.23元
鉅亨網新聞中心
憶聲(3024-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.22元。
首日參考價為12.23元，相較今日收盤價12.45元，息值合計為0.22元，股息殖利率1.77%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|12.45
|0.22
|1.77%
|0.0
|2025/07/16
|13.35
|0.4
|3.0%
|0.0
|2024/07/10
|22.25
|0.1
|0.45%
|0.0
|2023/07/19
|16.15
|0.22
|1.36%
|0.0
|2022/07/14
|11.9
|0.3
|2.52%
|0.0
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