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盤後速報 - 憶聲(3024)次交易(9)日除息0.22元，參考價12.23元

鉅亨網新聞中心

憶聲(3024-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.22元。

首日參考價為12.23元，相較今日收盤價12.45元，息值合計為0.22元，股息殖利率1.77%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 12.45 0.22 1.77% 0.0
2025/07/16 13.35 0.4 3.0% 0.0
2024/07/10 22.25 0.1 0.45% 0.0
2023/07/19 16.15 0.22 1.36% 0.0
2022/07/14 11.9 0.3 2.52% 0.0


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憶聲12.45+1.22%

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