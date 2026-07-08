冠星Q3營收可望續創高 董座：今年成長性優於往年

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-08 15:13

短纖布料廠冠星 - KY 第二季營收創高，(4439-TW) 董事長林錦茂表示，目前訂單能見度維持 6 個月水準，第三季旺季動能延續，可望繳出雙成長表現，營收可望續創單季新高，下半年整體樂觀，今年成長性將優於往年。

冠星 6 月營收 8.6 億元，創同期新高，月增 9.3%、年增 28.2%；第二季營收 23.3 億元，則為歷史單季新高；上半年營收 41.47 億元，則是同期次高，年增 11.7%，

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林錦茂表示，冠星從運動布料起家，順應運動時尚化趨勢持續擴展客群，從純運動品牌延伸至 Gap、Old Navy 等時尚品牌，加上垂直整合下游成衣的新布局，全品項、多基地、一站式服務的長期目標正逐步成形。

林錦茂指出，越南廠今年稼動率攀升，月均產能已達 250 萬磅，預計明年可全開到 400 萬磅，下半年資本支出維持穩定，聚焦現有產能的效益最大化，在全球供應鏈多元化趨勢持續發酵下，東南亞優勢可承接品牌客戶轉單。