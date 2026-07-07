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盤後速報 - 全宇生技-KY(4148)次交易(8)日除息1元，參考價29.45元

鉅亨網新聞中心

全宇生技-KY(4148-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

首日參考價為29.45元，相較今日收盤價30.45元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.28%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/08 30.45 1.0 3.28% 0.0
2025/08/14 45.9 0.5 1.09% 0.5
2024/07/11 48.4 1.0 2.07% 0.0
2023/07/10 62.0 2.5 4.03% 0.0
2022/06/23 51.3 1.5 2.92% 0.0


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