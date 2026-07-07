盤後速報 - 全宇生技-KY(4148)次交易(8)日除息1元，參考價29.45元
鉅亨網新聞中心
全宇生技-KY(4148-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
首日參考價為29.45元，相較今日收盤價30.45元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.28%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/08
|30.45
|1.0
|3.28%
|0.0
|2025/08/14
|45.9
|0.5
|1.09%
|0.5
|2024/07/11
|48.4
|1.0
|2.07%
|0.0
|2023/07/10
|62.0
|2.5
|4.03%
|0.0
|2022/06/23
|51.3
|1.5
|2.92%
|0.0
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