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盤後速報 - 聯華(1229)次交易(8)日除權息2元，參考價40.1元

鉅亨網新聞中心

聯華(1229-TW)次交易(8)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.8元，股票股利0.2元，合計股利2元。

首日參考價為40.1元，相較今日收盤價42.70元，權息值合計為2.6元，股息殖利率4.22%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/08 42.70 1.80117 4.22% 0.20013
2025/07/24 48.6 1.3 2.67% 0.5
2024/07/26 70.6 1.3 1.84% 0.8
2023/07/26 69.3 1.3 1.88% 0.7000000000000001
2022/08/30 58.8 0.0 0.0% 0.5


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