盤後速報 - 聯華(1229)次交易(8)日除權息2元，參考價40.1元
鉅亨網新聞中心
聯華(1229-TW)次交易(8)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.8元，股票股利0.2元，合計股利2元。
首日參考價為40.1元，相較今日收盤價42.70元，權息值合計為2.6元，股息殖利率4.22%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/08
|42.70
|1.80117
|4.22%
|0.20013
|2025/07/24
|48.6
|1.3
|2.67%
|0.5
|2024/07/26
|70.6
|1.3
|1.84%
|0.8
|2023/07/26
|69.3
|1.3
|1.88%
|0.7000000000000001
|2022/08/30
|58.8
|0.0
|0.0%
|0.5
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