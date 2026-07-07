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盤後速報 - 富驊(5465)下週(7月14日)除息1.2元，預估參考價23.65元

鉅亨網新聞中心

富驊(5465-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月7日)收盤價24.85元計算，預估參考價為23.65元，息值合計為1.2元，股息殖利率4.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

富驊(5465-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦外殼及其零組件製造加工買賣業務。五金零件、金屬零件製造加工買賣及沖床加工。五金加工鍛造鑄造業務。近5日股價上漲2.43%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 24.85 1.2 4.83% 0.0
2025/07/10 38.5 1.8 4.68% 0.0
2024/07/11 38.05 1.5 3.94% 0.0
2023/07/07 57.0 1.5 2.63% 0.0
2022/07/14 15.6 1.15 7.37% 0.0

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