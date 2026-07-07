盤後速報 - 富驊(5465)下週(7月14日)除息1.2元，預估參考價23.65元
鉅亨網新聞中心
富驊(5465-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(7月7日)收盤價24.85元計算，預估參考價為23.65元，息值合計為1.2元，股息殖利率4.83%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
富驊(5465-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦外殼及其零組件製造加工買賣業務。五金零件、金屬零件製造加工買賣及沖床加工。五金加工鍛造鑄造業務。近5日股價上漲2.43%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|24.85
|1.2
|4.83%
|0.0
|2025/07/10
|38.5
|1.8
|4.68%
|0.0
|2024/07/11
|38.05
|1.5
|3.94%
|0.0
|2023/07/07
|57.0
|1.5
|2.63%
|0.0
|2022/07/14
|15.6
|1.15
|7.37%
|0.0
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