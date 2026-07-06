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盤後速報 - 明係(6804)次交易(7)日除息0.5元，參考價15.8元

鉅亨網新聞中心

明係(6804-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為15.8元，相較今日收盤價16.30元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.07%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/07 16.30 0.5 3.07% 0.0
2025/06/13 24.8 1.0 4.03% 0.0
2024/06/20 48.6 2.6 5.35% 0.0
2023/06/13 72.0 2.6 3.61% 0.0
2022/07/11 52.0 0.5937 1.14% 0.0


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