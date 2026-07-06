盤後速報 - 明係(6804)次交易(7)日除息0.5元，參考價15.8元
鉅亨網新聞中心
明係(6804-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為15.8元，相較今日收盤價16.30元，息值合計為0.5元，股息殖利率3.07%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/07
|16.30
|0.5
|3.07%
|0.0
|2025/06/13
|24.8
|1.0
|4.03%
|0.0
|2024/06/20
|48.6
|2.6
|5.35%
|0.0
|2023/06/13
|72.0
|2.6
|3.61%
|0.0
|2022/07/11
|52.0
|0.5937
|1.14%
|0.0
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