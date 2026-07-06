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盤後速報 - 圓剛(2417)次交易(7)日除息0.25元，參考價47.2元

鉅亨網新聞中心

圓剛(2417-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

首日參考價為47.2元，相較今日收盤價47.45元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.53%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/07 47.45 0.25012 0.53% 0.0
2025/07/07 36.6 0.2002 0.55% 0.0
2024/07/05 53.2 0.15041 0.28% 0.0
2023/07/04 21.85 0.20022 0.92% 0.0
2022/07/04 19.7 0.1461 0.74% 0.0


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