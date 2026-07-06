盤後速報 - 圓剛(2417)次交易(7)日除息0.25元，參考價47.2元
鉅亨網新聞中心
圓剛(2417-TW)次交易(7)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
首日參考價為47.2元，相較今日收盤價47.45元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.53%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/07
|47.45
|0.25012
|0.53%
|0.0
|2025/07/07
|36.6
|0.2002
|0.55%
|0.0
|2024/07/05
|53.2
|0.15041
|0.28%
|0.0
|2023/07/04
|21.85
|0.20022
|0.92%
|0.0
|2022/07/04
|19.7
|0.1461
|0.74%
|0.0
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