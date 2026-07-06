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盤後速報 - 瀚荃(8103)下週(7月13日)除息2.8元，預估參考價99.7元

鉅亨網新聞中心

瀚荃(8103-TW)下週(7月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。

以今日(7月6日)收盤價102.50元計算，預估參考價為99.7元，息值合計為2.8元，股息殖利率2.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月6日)收盤價做計算，僅提供參考）

瀚荃(8103-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子零件(連接器、電子線)等製造加工及買賣業務。一般進出口貿易業務(許可業務除外)。代理國內外廠商有關商品投標報價業務。近5日股價上漲9.24%，集中市場加權指數上漲4.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/13 102.50 2.8 2.73% 0.0
2025/07/09 45.6 2.86203 6.28% 0.0
2024/08/07 56.1 1.23117 2.19% 0.0
2023/08/08 40.25 2.0 4.97% 0.0
2022/08/05 36.45 2.0 5.49% 0.0

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