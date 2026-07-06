盤後速報 - 瀚荃(8103)下週(7月13日)除息2.8元，預估參考價99.7元
鉅亨網新聞中心
瀚荃(8103-TW)下週(7月13日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.8元。
以今日(7月6日)收盤價102.50元計算，預估參考價為99.7元，息值合計為2.8元，股息殖利率2.73%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月6日)收盤價做計算，僅提供參考）
瀚荃(8103-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子零件(連接器、電子線)等製造加工及買賣業務。一般進出口貿易業務(許可業務除外)。代理國內外廠商有關商品投標報價業務。近5日股價上漲9.24%，集中市場加權指數上漲4.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/13
|102.50
|2.8
|2.73%
|0.0
|2025/07/09
|45.6
|2.86203
|6.28%
|0.0
|2024/08/07
|56.1
|1.23117
|2.19%
|0.0
|2023/08/08
|40.25
|2.0
|4.97%
|0.0
|2022/08/05
|36.45
|2.0
|5.49%
|0.0
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