鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-06 14:23

中信金控 (2891-TW) 子公司台灣人壽「信鑫滿滿」系列保單攜手中信投信，推出「全球領航」新台幣類全委帳戶，鎖定台灣供應鏈與美國科技龍頭企業，透過主、被動 ETF 靈活配置優勢，穩健參與 AI 成長動能，滿足保戶「資產累積」與「保障享退」雙重需求。

台壽攜中信投信推類全委帳戶 雙平台滿足資產傳承與退休金流。(圖/台灣人壽)

「信鑫滿滿」系列保單採雙平台設計，「壽險平臺」提供保戶依人生不同階段需求，彈性配置甲型、戊型保障型壽險，傳承資產並守護家人；「年金平臺」可彈性自選一次給付或是分期給付，逐步打造月月領的退休金流，保單由專家紀律代操與動態資產配置，即時掌握市場循環契機，加速資產增值力。

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另外，保費多元支付便利且優惠，新臺幣計價保單首期可刷卡繳費；保險費達新台幣 800 萬元 (含) 或美元 266,500 元 (含) 以上，免收保費費用，此外「長期持有」保單滿 4 年免解約費、每年有 12 次免費轉換標的，助攻保戶完備退休財務藍圖。

「信鑫滿滿」系列保單結合中信投信「全球領航」類全委帳戶專業投資平臺，布局臺灣供應鏈與美國科技龍頭，涵蓋 AI、半導體、智能機器人等產業，打造長線成長動能；透過股債與多元 ETF 配置及市場、利率、匯率變動彈性調整，搭配中信投信獨創「股債下檔防護機制」，即時監控預警股票與債券波動，避免下檔風險。