鉅亨速報

盤後速報 - 瑞穎(8083)次交易(6)日除息10元，參考價162.0元

鉅亨網新聞中心

瑞穎(8083-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。

首日參考價為162.0元，相較今日收盤價172.00元，息值合計為10.0元，股息殖利率5.81%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/06 172.00 10.0 5.81% 0.0
2025/07/10 162.0 10.0 6.17% 0.0
2024/07/02 177.0 7.0 3.95% 0.0
2023/07/05 160.5 10.2 6.36% 0.0
2022/07/05 176.5 10.2 5.78% 0.0


文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
瑞穎172+0.58%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty