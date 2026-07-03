盤後速報 - 瑞穎(8083)次交易(6)日除息10元，參考價162.0元
鉅亨網新聞中心
瑞穎(8083-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利10元。
首日參考價為162.0元，相較今日收盤價172.00元，息值合計為10.0元，股息殖利率5.81%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/06
|172.00
|10.0
|5.81%
|0.0
|2025/07/10
|162.0
|10.0
|6.17%
|0.0
|2024/07/02
|177.0
|7.0
|3.95%
|0.0
|2023/07/05
|160.5
|10.2
|6.36%
|0.0
|2022/07/05
|176.5
|10.2
|5.78%
|0.0
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