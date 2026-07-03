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盤後速報 - 鑫傳(6856)次交易(6)日除息3元，參考價42.6元

鉅亨網新聞中心

鑫傳(6856-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為42.6元，相較今日收盤價45.60元，息值合計為3.0元，股息殖利率6.58%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/06 45.60 3.0 6.58% 0.0
2025/07/01 76.5 3.4 4.44% 0.0
2024/06/27 65.8 3.8151 5.8% 0.0
2023/07/24 80.9 4.0 4.94% 0.0
2022/07/20 78.7 3.8 4.83% 0.0


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