盤後速報 - 鑫傳(6856)次交易(6)日除息3元，參考價42.6元
鉅亨網新聞中心
鑫傳(6856-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為42.6元，相較今日收盤價45.60元，息值合計為3.0元，股息殖利率6.58%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/06
|45.60
|3.0
|6.58%
|0.0
|2025/07/01
|76.5
|3.4
|4.44%
|0.0
|2024/06/27
|65.8
|3.8151
|5.8%
|0.0
|2023/07/24
|80.9
|4.0
|4.94%
|0.0
|2022/07/20
|78.7
|3.8
|4.83%
|0.0
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