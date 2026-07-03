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盤後速報 - 嘉威(3557)次交易(6)日除息0.3元，參考價26.1元

鉅亨網新聞中心

嘉威(3557-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

首日參考價為26.1元，相較今日收盤價26.40元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.14%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/06 26.40 0.3 1.14% 0.0
2025/06/26 50.9 2.5 4.91% 0.5
2024/06/13 75.8 3.0 3.96% 0.0
2023/06/26 71.3 5.0 7.01% 0.0
2022/11/28 52.8 3.0 5.68% 0.0


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