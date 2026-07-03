盤後速報 - 嘉威(3557)次交易(6)日除息0.3元，參考價26.1元
鉅亨網新聞中心
嘉威(3557-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
首日參考價為26.1元，相較今日收盤價26.40元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.14%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/06
|26.40
|0.3
|1.14%
|0.0
|2025/06/26
|50.9
|2.5
|4.91%
|0.5
|2024/06/13
|75.8
|3.0
|3.96%
|0.0
|2023/06/26
|71.3
|5.0
|7.01%
|0.0
|2022/11/28
|52.8
|3.0
|5.68%
|0.0
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