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岱稜(3303-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(7月3日)收盤價58.60元計算，預估參考價為55.6元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
岱稜(3303-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為真空蒸鍍薄膜之製造加工、買賣及其原材料之買賣。電子膠帶、保護膜等光電材料之製造加工買賣。前各項相關產品之進出口貿易業務。近5日股價下跌0.85%，櫃買市場加權指數下跌0.08%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/10
|58.60
|3.0
|5.12%
|0.0
|2025/07/09
|48.55
|2.7663
|5.7%
|0.0
|2024/07/04
|46.3
|1.75
|3.78%
|0.0
|2023/07/06
|27.8
|2.0
|7.19%
|0.0
|2022/07/07
|27.65
|1.45
|5.24%
|0.0
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