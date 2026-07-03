盤後速報 - 中信金(2891)下週(7月10日)除息2.5元，預估參考價68.1元
鉅亨網新聞中心
中信金(2891-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(7月3日)收盤價70.60元計算，預估參考價為68.1元，息值合計為2.5元，股息殖利率3.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）
中信金(2891-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為投資金融相關事業。經主管機關核准辦理之其他有關業務。近5日股價下跌0.99%，集中市場加權指數上漲1.06%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/10
|70.60
|2.50024
|3.54%
|0.0
|2025/07/14
|43.85
|2.30041
|5.25%
|0.0
|2024/07/15
|40.2
|1.80014
|4.48%
|0.0
|2023/08/04
|26.15
|1.00003
|3.82%
|0.0
|2022/07/14
|23.45
|1.25
|5.33%
|0.0
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