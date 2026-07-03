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盤後速報 - 中信金(2891)下週(7月10日)除息2.5元，預估參考價68.1元

鉅亨網新聞中心

中信金(2891-TW)下週(7月10日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(7月3日)收盤價70.60元計算，預估參考價為68.1元，息值合計為2.5元，股息殖利率3.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月3日)收盤價做計算，僅提供參考）

中信金(2891-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為投資金融相關事業。經主管機關核准辦理之其他有關業務。近5日股價下跌0.99%，集中市場加權指數上漲1.06%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/10 70.60 2.50024 3.54% 0.0
2025/07/14 43.85 2.30041 5.25% 0.0
2024/07/15 40.2 1.80014 4.48% 0.0
2023/08/04 26.15 1.00003 3.82% 0.0
2022/07/14 23.45 1.25 5.33% 0.0

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