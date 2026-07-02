興勤今年樂觀獲利估創高 喜迎日系同業停產轉單一路旺到明年
鉅亨網記者彭昱文 台北
保護元件廠興勤 (2428-TW) 表示，目前客戶需求強勁，加上日系同業停產而迎來轉單，不只下半年可望逐季成長，且接單到明年都可望維持正向；法人估，興勤今年營收可望成長 15-20%，獲利則可望創歷史新高。
興勤表示，公司年初原本擔憂受到貴金屬價格高漲影響，獲利會受到滿大的衝擊，但現在來看，客戶需求很強、生意很好，訂單能見度明確，接單出貨比 (BB Ratio) 達 1.5-1.6 的水準。
此外，由於日本同業先前因銀價高檔不堪虧損，停止產生產電壓保護產品，目前約有三分之一的客戶轉單到興勤，隨著跟客戶認證陸續通過，下半年也將看到相關效益貢獻。
以各應用來看，興勤表示，目前在 AI 伺服器保護元件、液冷散熱感測器持續推進，國內多家電源大廠都是公司長期合作客戶；另外，興勤去年切入智慧手機的電池保護元件，今年上半出貨單倍增，預計下半年可望再翻倍。
車用方面，興勤表示，雖然車市表現普遍預估平緩，但公司今年除了新增韓系車廠，中國車廠也有新產品導入，包括在非三電系統應用訂單增加，像是在 ADAS、車燈、椅墊加熱等也有擴大，今年車用穩定向上。
因應銀價上漲，興勤積極導入銀銅電極設計，平衡材料成本，自第二季開始客戶陸續轉換，目前已約有 4 成客戶採用銀銅電極，後續轉換比重可望持續提升，無法轉換的產品也會適度調漲，整體毛利率將自下半年起明顯改善。
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