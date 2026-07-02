鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-02 10:58

興勤今年樂觀獲利估創高 喜迎日系同業停產轉單一路旺到明年。(鉅亨網資料照)

興勤表示，公司年初原本擔憂受到貴金屬價格高漲影響，獲利會受到滿大的衝擊，但現在來看，客戶需求很強、生意很好，訂單能見度明確，接單出貨比 (BB Ratio) 達 1.5-1.6 的水準。

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此外，由於日本同業先前因銀價高檔不堪虧損，停止產生產電壓保護產品，目前約有三分之一的客戶轉單到興勤，隨著跟客戶認證陸續通過，下半年也將看到相關效益貢獻。

以各應用來看，興勤表示，目前在 AI 伺服器保護元件、液冷散熱感測器持續推進，國內多家電源大廠都是公司長期合作客戶；另外，興勤去年切入智慧手機的電池保護元件，今年上半出貨單倍增，預計下半年可望再翻倍。

車用方面，興勤表示，雖然車市表現普遍預估平緩，但公司今年除了新增韓系車廠，中國車廠也有新產品導入，包括在非三電系統應用訂單增加，像是在 ADAS、車燈、椅墊加熱等也有擴大，今年車用穩定向上。