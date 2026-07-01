盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.44%，報357.87美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間01日21:30股價下跌20.58美元，報357.87美元，跌幅5.44%，成交量50,656（股），盤中最高價357.87美元、最低價357.87美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+19.81%
- 近 1 月：+46.93%
- 近 3 月：+99.95%
- 近 6 月：+136.52%
- 今年以來：+139.74%
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