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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.44%，報357.87美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間01日21:30股價下跌20.58美元，報357.87美元，跌幅5.44%，成交量50,656（股），盤中最高價357.87美元、最低價357.87美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+19.81%
  • 近 1 月：+46.93%
  • 近 3 月：+99.95%
  • 近 6 月：+136.52%
  • 今年以來：+139.74%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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NASDAQ26114.04-0.38%
費城半導體13525.73-5.06%
Onto Innovation Inc.347.7401-8.11%

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