鉅亨速報 - Factset 最新調查：FedEx Freight Holding Company, Inc.(FDXF-US)EPS預估下修至4.06元，預估目標價為179.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對FedEx Freight Holding Company, Inc.(FDXF-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.63元下修至4.06元，其中最高估值6.34元，最低估值3.83元，預估目標價為179.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.34(4.9)
|6.07
|7.21
|8.53
|最低值
|3.83(2.5)
|4.6
|5.75
|6.75
|平均值
|4.46(4.25)
|5.41
|6.3
|7.64
|中位數
|4.06(4.63)
|5.4
|5.95
|7.64
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|88.00億
|97.57億
|100.79億
|105.87億
|最低值
|88.00億
|92.25億
|97.89億
|101.81億
|平均值
|88.00億
|95.19億
|99.34億
|103.84億
|中位數
|88.00億
|95.60億
|99.34億
|103.84億
歷史獲利表現
|項目
|EPS
|營業收入
詳細資訊請看美股內頁：
FedEx Freight Holding Company, Inc.(FDXF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SpaceX(SPCX-US)EPS預估上修至-0.89元，預估目標價為227.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估下修至2.87元，預估目標價為15.09元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境AVAV-US的目標價調降至271.5元，幅度約7.65%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：理想汽車(LI-US)EPS預估上修至0.09元，預估目標價為18.08元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇