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鉅亨速報 - Factset 最新調查：FedEx Freight Holding Company, Inc.(FDXF-US)EPS預估下修至4.06元，預估目標價為179.00元

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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對FedEx Freight Holding Company, Inc.(FDXF-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.63元下修至4.06元，其中最高估值6.34元，最低估值3.83元，預估目標價為179.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.34(4.9)6.077.218.53
最低值3.83(2.5)4.65.756.75
平均值4.46(4.25)5.416.37.64
中位數4.06(4.63)5.45.957.64

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值88.00億97.57億100.79億105.87億
最低值88.00億92.25億97.89億101.81億
平均值88.00億95.19億99.34億103.84億
中位數88.00億95.60億99.34億103.84億

歷史獲利表現

項目
EPS
營業收入

詳細資訊請看美股內頁：
FedEx Freight Holding Company, Inc.(FDXF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFDXF

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FedEx Freight Holding Company, Inc.158.53-1.20%

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