盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.27%，報502.23美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間29日21:45股價上漲25.15美元，報502.23美元，漲幅5.27%，成交量374,278（股），盤中最高價502.28美元、最低價483.00美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.57%
- 近 1 月：-20.47%
- 近 3 月：+25.15%
- 近 6 月：-33.2%
- 今年以來：-29.2%
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