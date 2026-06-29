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盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.27%，報502.23美元

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Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間29日21:45股價上漲25.15美元，報502.23美元，漲幅5.27%，成交量374,278（股），盤中最高價502.28美元、最低價483.00美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.57%
  • 近 1 月：-20.47%
  • 近 3 月：+25.15%
  • 近 6 月：-33.2%
  • 今年以來：-29.2%

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美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

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Applovin Corp - Class A497.6468+4.31%

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