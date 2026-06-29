鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-29 15:19

永餘智能總經理陳貽評指出，永餘智能具場域韌性、本土設備、本土設備、管理系統和用能效率等四大優勢，將在台南市麻豆區、七股區、南化區已及嘉義縣布袋鎮、義竹鄉、東石鄉及六腳鄉共 7 處，利用公有場域空間建置防災微電網案場。

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永豐餘表示，永餘智能將整合既有太陽光電系統，配合政府能源本土化政策方向，採用國產設備台塑新智能儲能系統，並導入電力轉換系統、能源管理系統 (EMS) 及柴油發電機，建置完整微電網，實現自主管理發電、儲能、併聯與供電等功能。

永豐餘進一步說明，透過微電網，平時用電尖峰，可進行需量抑低與尖峰附載轉移，有效降低契約容量，一旦遭遇天災停電，場域可立即切換為孤島供電模式，維持緊急照明與維生設備用電，持續供電 72 小時，以多元化方式加強社區電網韌性，提升場域防災。