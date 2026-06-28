盤中速報 - Worldcoin大跌8.5%，報0.43美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過8.5%，最新價格0.43美元，總成交量達0.27億美元，總市值12.63億美元，目前市值排名第 25 名。
近 1 日最高價：0.48美元，近 1 日最低價：0.43美元，流通供給量：2,893,975,825。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-22.91%
- 近 1 月：+65.94%
- 近 3 月：+73.60%
- 近 6 月：-7.58%
- 今年以來：-10.42%
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