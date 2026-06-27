鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估上修至32.83元，預估目標價為1890元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對台燿(6274-TW)做出2026年EPS預估：中位數由32.57元上修至32.83元，其中最高估值37.36元，最低估值22.93元，預估目標價為1890元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|37.36(37.36)
|85.82
|150.64
|最低值
|22.93(22.93)
|37.28
|93.74
|平均值
|32.3(31.74)
|60.41
|111.16
|中位數
|32.83(32.57)
|60.26
|111.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|62,251,880
|115,123,380
|187,065,700
|最低值
|47,503,000
|65,803,000
|130,373,000
|平均值
|57,041,890
|91,587,100
|150,755,370
|中位數
|56,979,000
|91,337,000
|144,211,130
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,409,149
|2,604,368
|823,435
|1,261,424
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|30,340,235
|23,070,425
|16,002,537
|18,472,128
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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