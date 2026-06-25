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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估上修至32.57元，預估目標價為1861.5元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對台燿(6274-TW)做出2026年EPS預估：中位數由32.31元上修至32.57元，其中最高估值37.36元，最低估值22.93元，預估目標價為1861.5元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值37.36(37.36)85.82150.64
最低值22.93(19.97)37.2893.74
平均值31.74(31.05)60.41111.16
中位數32.57(32.31)60.26111.35

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值62,251,880115,123,380187,065,700
最低值47,503,00065,803,000130,373,000
平均值57,087,74091,363,520150,755,370
中位數57,862,14090,778,500144,211,130

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,409,1492,604,368823,4351,261,424
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,340,23523,070,42516,002,53718,472,128

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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