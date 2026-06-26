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盤後速報 - 三洋實業(1472)次交易(29)日除息6元，參考價84.5元

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三洋實業(1472-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

首日參考價為84.5元，相較今日收盤價90.50元，息值合計為6.0元，股息殖利率6.63%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/29 90.50 6.0 6.63% 0.0
2025/07/09 96.5 3.0 3.11% 0.0
2024/06/13 72.2 2.0 2.77% 0.0
2003/12/24 11.8 0.1 0.85% 0.0


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