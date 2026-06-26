盤後速報 - 三洋實業(1472)次交易(29)日除息6元，參考價84.5元
鉅亨網新聞中心
三洋實業(1472-TW)次交易(29)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
首日參考價為84.5元，相較今日收盤價90.50元，息值合計為6.0元，股息殖利率6.63%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/29
|90.50
|6.0
|6.63%
|0.0
|2025/07/09
|96.5
|3.0
|3.11%
|0.0
|2024/06/13
|72.2
|2.0
|2.77%
|0.0
|2003/12/24
|11.8
|0.1
|0.85%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 三洋實業(1472)下週(6月29日)除息6元，預估參考價82.6元
- 三洋實業:代取得人鴻鋌企業股份有限公司依證交法第43條之1第1項規定辦理股份變動逹1%公告
- 三洋實業:代子公司上鋌營造股份有限公司公告法人股東指派董事及選任董事長暨總經理
- 三洋實業:公告本公司第二屆永續發展暨提名委員會委員
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇