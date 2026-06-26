盤中速報 - 強茂(2481)大跌7.29%，報178元
鉅亨網新聞中心
強茂(2481-TW)26日12:37股價下跌14元，報178.0元，跌幅7.29%，成交10,960張。
強茂(2481-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為功率分離式元件之生產製造,銷售及進出口業務。一般精密電子材料及零組件之製造加工配置買賣進出口業務。
近5日股價上漲20%，集中市場加權指數下跌0.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+10,218 張
- 外資買賣超：+2,302 張
- 投信買賣超：+7,576 張
- 自營商買賣超：+340 張
- 融資增減：+1,470 張
- 融券增減：+434 張
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