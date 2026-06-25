盤中速報 - 費城半導體大漲3.01%，報13863.9點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間26日12:06，費城半導體上漲405.71點（或3.01%），暫報13863.90點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.14%
- 近 1 月：+10.29%
- 近 3 月：+70.95%
- 近 6 月：+86.81%
- 今年以來：+90%
焦點個股
費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲15.17%；應用材料(AMAT-US)上漲8.29%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲6.92%；高通(QCOM-US)上漲6.52%；泰瑞達(TER-US)上漲5.92%。
部分成分股表現相對疲軟，輝達(NVDA-US)下跌1.54%；英特爾(INTC-US)下跌1.37%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.18%；科沃(QRVO-US)下跌0.85%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.46%。
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