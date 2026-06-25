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盤中速報 - 費城半導體大漲3.01%，報13863.9點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日12:06，費城半導體上漲405.71點（或3.01%），暫報13863.90點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.14%
  • 近 1 月：+10.29%
  • 近 3 月：+70.95%
  • 近 6 月：+86.81%
  • 今年以來：+90%

焦點個股


費城半導體成分股以美光科技(MU-US)領漲。美光科技(MU-US)上漲15.17%；應用材料(AMAT-US)上漲8.29%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲6.92%；高通(QCOM-US)上漲6.52%；泰瑞達(TER-US)上漲5.92%。

部分成分股表現相對疲軟，輝達(NVDA-US)下跌1.54%；英特爾(INTC-US)下跌1.37%；安謀控股公司(ARM-US)下跌1.18%；科沃(QRVO-US)下跌0.85%；凌雲邏輯(CRUS-US)下跌0.46%。


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費城半導體13964.683.76%
美光科技1211.49+15.5%
應用材料648.73+10.1%
Onto Innovation Inc.350.03+8.62%
高通214+8.40%
泰瑞達461.95+8.13%
輝達195.995-1.51%
英特爾129.95-1.29%
安謀控股公司358.8274-0.07%
科沃96.7-0.49%
凌雲邏輯156.68-0.63%

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